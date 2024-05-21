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В Украине отменили отключения света сегодня днем: в чем причина

Украина, Вторник 21 мая 2024 11:49
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В Украине отменили отключения света сегодня днем: в чем причина Фото: свет будут отключать вечером (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Диспетчерский центр "Укрэнерго" отменил ограничения потребления во всех областях 21 мая 11:00 до 17:00. Это стало возможным благодаря уменьшению облачности во всех регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Как отметили в пресс-службе, сегодня с 00.00 до 11.00 во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей действовали графики почасовых отключений.

В то же время, днем промышленные и солнечные электростанции на крышах увеличили объемы производства, соответственно дефицит в энергосистеме уменьшился. Также украинская энергосистема по запросу оператора энергосистемы Польши сейчас принимает излишки электроэнергии из этой страны.

"Вечером графики почасовых отключений будут действовать во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей с 17.00 до 24.00", - говорится в сообщении.

В Украине отменили отключения света сегодня днем: в чем причина

Графики отключений

По данным "Укрэнерго", графики почасовых отключений могут быть применены для понижения уровня потребления при превышении определенных лимитов объемов для каждой области.

Диспетчерский центр "Укрэнерго" доводит эти лимиты накануне каждому облэнерго. Если область потребляет в пределах лимита, обесточивание потребителей может не применяться. Если лимит превышен - обесточивание будет происходить по опубликованному облэнерго графику.

Информацию, когда могут быть применены отключения, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Напомним, после повреждений энергосистемы после российских ударов в Украине не хватает баланса, особенно в часы максимального потребления. Поэтому используют ограничения для индустрии и населения.

По данным опроса Социологической группы Рейтинг, если ситуация со светом в Украине будет ухудшаться, 54% респондентов планируют использовать индивидуальные накопители электроэнергии, еще 43% - альтернативные источники энергии.

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Укрэнерго Отключения света
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В Украине отменили отключения света сегодня днем: в чем причина
В Украине отменили отключения света сегодня днем: в чем причина
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