США просят Украину не бить по энергетике России из-за визита посланцев Трампа, - NYT

Переговорщики президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер едут в Россию и Украину. Администрация США хочет быть уверена в их безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

США просят Украину воздержаться от атак

По словам официальных лиц, знакомых с дипломатическими усилиями, Стив Виткофф и Джаред Кушнер 5-6 сентября посетят Москву и Киев. Они попытаются возобновить переговоры по мирному соглашению, которое прекратило бы войну РФ против Украины.

По словам чиновников, переговоры по поездке продолжаются уже несколько недель. Причем США настаивают на том, чтобы Украина временно прекратила атаки беспилотников на Москву и энергетические объекты страны, пока двое представителей находятся в России.

Также США хотят, чтобы россияне аналогичным образом прекратили ракетные атаки на Киев в это время, пишет издание.

Чиновники разговаривали на условиях анонимности, обсуждая поездку, о которой еще официально не было объявлено.

Непонятно, пишет издание, предлагают ли американцы главам стран новые предложения или подталкивают их к согласованию оставшихся вопросов. Главным из которых является то, кто будет контролировать Донбасс.

Ранее РБК-Украина писало, что спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетят Киев 6 сентября. В это время россияне должны приостановить атаки, заявил президент Украины Владимир Зеленский.