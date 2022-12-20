Путин поручил ФСБ усилить контроль за границами и обществом
Президент России Владимир Путин приказал Федеральной службе безопасности усилить наблюдение за российским обществом и границами страны.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на видеообращение Путина.
Выступая по случаю Дня службы безопасности, Путин сказал, что появление новых угроз увеличивает потребность в активизации разведывательной деятельности.
"Любые попытки ее (границы, - ред) нарушения необходимо быстро и эффективно пресекать всеми силами и средствами, которые есть в нашем распоряжении, в том числе мобильными подразделениями и спецназом", - заявил Путин.
Он также поручил ФСБ максимально "задействовать оперативный, технический и кадровый потенциал" для усиления контроля за обществом.
Напомним, сотрудники ФСБ проводят "работу" с мобилизованными гражданами России, которые отказываются участвовать в войне против Украины.
Также сообщалось, что спецслужбы РФ начали охотиться на украинских партизан и подполье. Для этого были созданы так называемые временные оперативные группы на захваченных территориях Украины.
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