Путин поручил ФСБ усилить контроль за границами и обществом

Президент России Владимир Путин приказал Федеральной службе безопасности усилить наблюдение за российским обществом и границами страны.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на видеообращение Путина.

Выступая по случаю Дня службы безопасности, Путин сказал, что появление новых угроз увеличивает потребность в активизации разведывательной деятельности.

"Любые попытки ее (границы, - ред) нарушения необходимо быстро и эффективно пресекать всеми силами и средствами, которые есть в нашем распоряжении, в том числе мобильными подразделениями и спецназом", - заявил Путин.

Он также поручил ФСБ максимально "задействовать оперативный, технический и кадровый потенциал" для усиления контроля за обществом.