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Путін поручив ФСБ посилити контроль за кордонами та суспільством

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Росія, Вівторок 20 грудня 2022 07:50
Путін поручив ФСБ посилити контроль за кордонами та суспільством Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Президент Росії Володимир Путін наказав Федеральній службі безпеки посилити спостереження за російським суспільством та кордонами країни.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відеозвернення Путіна.

Виступаючи з нагоди Дня служби безпеки, Путін сказав, що "поява нових загроз" збільшує потребу в активізації розвідувальної діяльності.

"Будь-які спроби його (кордону, - ред) порушення необхідно швидко та ефективно присікати всіма силами та засобами, які є в нашому розпорядженні, у тому числі мобільними підрозділами та спецназом", - заявив Путін.

Він також доручив ФСБ максимально "задіяти оперативний, технічний і кадровий потенціал" для посилення контролю над суспільством.

Нагадаємо, співробітники ФСБ проводять "роботу" з мобілізованими громадянами Росії, які відмовляються брати участь у війні проти України.

Також повідомлялось, що спецслужби РФ почали полювати на українських партизанів та підпілля. Для цього було створено так звані тимчасові оперативні групи на захоплених територіях України.

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