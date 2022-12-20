Путін поручив ФСБ посилити контроль за кордонами та суспільством
Президент Росії Володимир Путін наказав Федеральній службі безпеки посилити спостереження за російським суспільством та кордонами країни.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відеозвернення Путіна.
Виступаючи з нагоди Дня служби безпеки, Путін сказав, що "поява нових загроз" збільшує потребу в активізації розвідувальної діяльності.
"Будь-які спроби його (кордону, - ред) порушення необхідно швидко та ефективно присікати всіма силами та засобами, які є в нашому розпорядженні, у тому числі мобільними підрозділами та спецназом", - заявив Путін.
Він також доручив ФСБ максимально "задіяти оперативний, технічний і кадровий потенціал" для посилення контролю над суспільством.
Нагадаємо, співробітники ФСБ проводять "роботу" з мобілізованими громадянами Росії, які відмовляються брати участь у війні проти України.
Також повідомлялось, що спецслужби РФ почали полювати на українських партизанів та підпілля. Для цього було створено так звані тимчасові оперативні групи на захоплених територіях України.
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