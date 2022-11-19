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Ищут партизан и подполье: ФСБ создала спецгруппы на оккупированных территориях

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Суббота 19 ноября 2022 15:52
Ищут партизан и подполье: ФСБ создала спецгруппы на оккупированных территориях Фото: ФСБ создала спецгруппы на оккупированных территориях (politros com)
Автор: Дмитрий Браславский

Спецслужбы РФ начали охотиться на украинских партизан и подполье. Для этого были созданы так называемые временные оперативные группы на захваченных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

По данным ЦНС, в группы входят сотрудники департамента контрразведки ФСБ и других служб.

"Заметим, ранее такие группы россияне уже создавали в Сирии. Задачей групп, кроме выявления членов украинского подполья, является контроль за интернет-трафиком и выявление целей для нанесения ракетных ударов", - говорится в заявлении.

Жителей временно оккупированных территорий призывают сохранять бдительность и не подвергать себя лишний раз опасности.

"Помните, что сопротивлением оккупации занимаются люди с соответствующей военной подготовкой. В то же время, самая высокая ценность людей на ВОТ есть жизнь", - добавили напоследок.

Напомним, что оккупанты принудительно вывезли 40 луганчан в неизвестном направлении.

Также "новых владельцев" паспортов РФ, полученных на временно оккупированных территориях Украины, теперь могут мобилизовывать в соответствии с российским законодательством.

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