ФСБ проводит "работу" с россиянами, которые отказались воевать в Украине, - Генштаб
Сотрудники ФСБ проводят "работу" с мобилизованными гражданами России, которые отказываются принимать участие в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
По данным украинских военных, оккупационное командование пытается восполнить большие потери личного состава при помощи мобилизованных россиян.
"С отказывающимися участвовать в боевых действиях проводят так называемую "работу" сотрудники ФСБ Российской Федерации", - отмечают в Генштабе.
Напомним, ранее стало известно, что вчера, 31 октября, Минобороны РФ объявило о прекращении выдачи повесток по мобилизации. Но указа президента РФ Владимира Путина о ее завершении пока нет.
Также мы писали, что, по данным СМИ, с 21 сентября, когда в России началась мобилизация, погиб по меньшей мере 101 человек из числа призванных. Практически каждый пятый из них умирал, не доезжая до линии фронта.
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