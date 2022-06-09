Путін пообіцяв росіянам краще життя через 10 років

Глава Кремля Володимир Путін заявив, що росіяни через десять років житимуть краще. Він вважає, що "успіху можна досягти" завдяки науці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на зустрічі з молодими підприємцями.

"Так. А це врешті-решт має призвести до підвищення якості життя", - заявив Путін, відповідаючи на питання, чи буде Росія жити краще через 10 років.

На його думку, РФ зможе "поліпшити життя", розвиваючи медицину, фармацевтику і квантові технології.

"Для цього у Росії є традиції освіти і сильна математична школа", - вважає глава Кремля.