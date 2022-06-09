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Путін пообіцяв росіянам краще життя через 10 років

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Москва, Четвер 09 червня 2022 18:11
Путін пообіцяв росіянам краще життя через 10 років Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Глава Кремля Володимир Путін заявив, що росіяни через десять років житимуть краще. Він вважає, що "успіху можна досягти" завдяки науці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на зустрічі з молодими підприємцями.

"Так. А це врешті-решт має призвести до підвищення якості життя", - заявив Путін, відповідаючи на питання, чи буде Росія жити краще через 10 років.

На його думку, РФ зможе "поліпшити життя", розвиваючи медицину, фармацевтику і квантові технології.

"Для цього у Росії є традиції освіти і сильна математична школа", - вважає глава Кремля.

Варто зазначити, що, за даними ЗМІ, 69-річний Володимир Путін має проблеми зі здоров'ям. Зокрема, він консультується з отоларингологами та хірургами, особливо з тими, хто спеціалізується на онкології щитовидної залози.

Також нагадаємо, що сьогодні під час виступу перед підприємцями Володимир Путін порівняв собі з імператором Петром I. Він заявив, що Росія продовжує "повертати і зміцнювати".

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Володимир Путін Російська Федерація
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