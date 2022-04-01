Путін має бригаду лікарів і приймає ванни з екстракту рогів оленів, - розслідування

Президент Росії Володимир Путін тривожиться про своє здоров'я. Він почав часто зникати з публічного поля і їздити в Сочі в супроводі бригади лікарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування російського видання "Проект" .

Журналісти з'ясували, що Путін все рідше почав з'являтися на публіці. Він ізолюється, а для офіційних заходів почав використовувати так звані "консерви" - заздалегідь записані відео.

Попри те, що багато родичів Путіна лікарі, він цікавиться нетрадиційною медициною. Зокрема, російський лідер приймає пантові ванни, які йому порадив міністр оборони Сергій Шойгу. Це процедура із застосуванням свіжого водного екстракту з виварених рогів оленів. Вона стала дуже популярна серед високопоставлених російських чиновників.

Також журналісти-розслідувачі встановили, що Путін часто відвідує Сочі. З ним приїжджає від п'яти до дев'яти лікарів. Одного разу в сочинський санаторій "Русь" з ним заселилися відразу 12 медиків.

Російські ЗМІ відзначають, що Путін консультується з отоларингологами і хірургами, зокрема з тими, хто спеціалізується на онкології і займався проблемами щитовидної залози.