ru ua
Пт, 01 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Путін має бригаду лікарів і приймає ванни з екстракту рогів оленів, - розслідування

Новость на русском →
Москва, П'ятниця 01 квітня 2022 10:08
Путін має бригаду лікарів і приймає ванни з екстракту рогів оленів, - розслідування Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Росії Володимир Путін тривожиться про своє здоров'я. Він почав часто зникати з публічного поля і їздити в Сочі в супроводі бригади лікарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування російського видання "Проект".

Журналісти з'ясували, що Путін все рідше почав з'являтися на публіці. Він ізолюється, а для офіційних заходів почав використовувати так звані "консерви" - заздалегідь записані відео.

Попри те, що багато родичів Путіна лікарі, він цікавиться нетрадиційною медициною. Зокрема, російський лідер приймає пантові ванни, які йому порадив міністр оборони Сергій Шойгу. Це процедура із застосуванням свіжого водного екстракту з виварених рогів оленів. Вона стала дуже популярна серед високопоставлених російських чиновників.

Також журналісти-розслідувачі встановили, що Путін часто відвідує Сочі. З ним приїжджає від п'яти до дев'яти лікарів. Одного разу в сочинський санаторій "Русь" з ним заселилися відразу 12 медиків.

Російські ЗМІ відзначають, що Путін консультується з отоларингологами і хірургами, зокрема з тими, хто спеціалізується на онкології і займався проблемами щитовидної залози.

Нагадаємо, британська розвідка повідомляє, що в оточенні Путін назріває бунт. Розвідники вважають, що президента РФ можуть відсторонити або вбити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін
NEWS
37-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
37-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ірина Верещук: Повертатися на звільнені території зараз небезпечно
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Ірина Верещук: Повертатися на звільнені території зараз небезпечно