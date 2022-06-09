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Путін порівняв себе з Петром I: "на нашу долю теж випало повертати і зміцнювати"

Новость на русском →
Москва, Четвер 09 червня 2022 17:26
Путін порівняв себе з Петром I: "на нашу долю теж випало повертати і зміцнювати" Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

Президент Росії Володимир Путін порівняв себе з імператором Петром I, який теж "збирав руські землі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на зустрічі з молодими підприємцями.

"Зараз ми були на виставці, присвяченій 350-річчю Петра I. Майже нічого не змінилося, дивно, приходиш до цього розуміння. Петро I Північну війну 21 рік вів. Здавалося б, воював зі Швецією, щось відторгав. Нічого він не відторгав, він повертав, так, так і є ... Повертав і зміцнював. Судячи з усього, на нашу долю теж випало повертати і зміцнювати", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що Путін ще не усвідомив свого провалу в Україні. За його словами, російський президент, по всій видимості, вважає, що якщо він розбомбить Донбас, то він може стати частиною російської імперії.

Російські видання "Медуза" писало, що у Путіна розглядають можливість створення "федерального округу" на захоплених територіях півдня і сходу України.

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