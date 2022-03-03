Путін поки відмовляється припинити атаки на Україну, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президент РФ Володимир Путін на даний момент відмовляється припиняти свої атаки на Україну. Але впевнений, що важливо підтримувати діалог, щоб уникнути людських трагедій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Макрона у Twitter.

Він уточнив, що буде продовжувати свої зусилля і контакти, щоб "уникнути гіршого".

"Підтримка діалогу для захисту людей, отримання заходів, які дозволять уникнути людських трагедій, покласти край цій війні: це мета мого зобов'язання разом з президентом Зеленським і міжнародним співтовариством. Я був і буду залишатися повністю рішучим", - додав французький президент.