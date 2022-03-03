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Путин пока отказывается прекратить атаки на Украину, - Макрон

Автор: Владислав Красинский

Президент Франции Эммануель Макрон заявил, что президент РФ Владимир Путин на данный момент отказывается прекращать свои атаки на Украину. Но уверен, что важно поддерживать диалог, чтобы избежать человеческих трагедий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Макрона в Twitter.

Он уточнил, что будет продолжать свои усилия и контакты, чтобы "избежать худшего".

"Поддержание диалога для защиты людей, получение мер, которые позволят избежать человеческих трагедий, положить конец этой войне: это цель моего обязательства вместе с президентом Зеленским и международным сообществом. Я был и буду оставаться полностью решительным", – добавил французский президент.

Ранее мы сообщали, что Путин во время разговора с Макроном утверждал, что никаких ракетных обстрелов Киева нет - это все "антироссийская дезинформационная кампания".

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Война в УкраинеЭммануэль МакронВладимир Путин