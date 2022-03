Путін поки відмовляється припинити атаки на Україну, - Макрон

Він уточнив, що буде продовжувати свої зусилля і контакти, щоб "уникнути гіршого".

"Підтримка діалогу для захисту людей, отримання заходів, які дозволять уникнути людських трагедій, покласти край цій війні: це мета мого зобов'язання разом з президентом Зеленським і міжнародним співтовариством. Я був і буду залишатися повністю рішучим", - додав французький президент.

I spoke to President Putin this morning. He refuses to stop his attacks on Ukraine at this point. It is vital to maintain dialogue to avoid human tragedy. I will continue my efforts and contacts. We must avoid the worst.