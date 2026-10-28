RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Графики отключения света Война в Украине

Путин похвастался российским "аналогом" Starlink и заявил о контактах с Маском

16:30 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Россия поддерживает тесный контакт с Соединенными Штатами в космической сфере, в частности с основателем компании SpaceX Илоном Маском.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Диктатор заявил, что "Рассвет" является "российским аналогом" Starlink, и добавил, что это "первые шаги" страны-агрессора в этой сфере.

"Мы тесно сотрудничаем с нашими американскими партнерами, в частности с господином Маском, ведь на орбитах очень важно не мешать друг другу, соблюдать определенную дисциплину и порядок", - заявил он.

Кроме того, Путин назвал Маска "гениальным человеком", поскольку компания SpaceX вывела на орбиту тысячи спутников Starlink.

Напомним, в ГУР Минобороны Украины назвали разработчиков и производителей, привлеченных к реализации российского проекта низкоорбитальной спутниковой системы широкополосной связи "Рассвет".

Отметим, первые 16 спутников этой системы Россия вывела на орбиту в марте. В конце мая сообщалось, что аппараты находятся на этапе тестирования, а признаков их военного применения на тот момент не обнаружили.

РБК-Украина также писало, что второй запуск серийных аппаратов прошел 19 июля. Согласно данным независимых баз, на орбиту отправили еще 16 спутников.

В то же время для круглосуточного покрытия, которое анонсирует Москва, группировка должна насчитывать более 250 аппаратов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ПутинИлон МаскStarlink