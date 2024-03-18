Путин угрожает третьей мировой войной из-за помощи Запада Украине

"Всем ясно, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны. Я думаю, что вряд ли кто-то в этом заинтересован", - заявил Путин после выборов, на которых он получил почти 90% голосов жителей России.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не может исключить размещение наземных войск на Украине в будущем.

Отвечая на вопрос о высказываниях Макрона, а также о рисках и возможности конфликта между Россией и НАТО, Путин сказал: "В современном мире возможно все".

Путин добавил, что военнослужащие НАТО уже присутствуют в Украине.

Ядерные угрозы Путина

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия технически готова к ядерной войне, и если США отправят войска в Украину, это будет рассматриваться как значительная эскалация войны.

В ответ президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Владимиру Путину не стоит разбрасываться угрозами, когда у его страны есть ядерное оружие.

По словам президента Франции, он не разговаривал с Путиным уже несколько месяцев. Такой диалог был, “когда это было необходимо”.

В США в ответ на заявления Путина отметили, что не наблюдают планов России применить ядерное оружие против Украины.