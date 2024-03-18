UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін погрожує третьою світовою війною через допомогу Заходу Україні

Фото: Путін погрожує розв'язати третю світову війну (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Володимир Путін заявив, що прямий конфлікт між Росією та НАТО означатиме, що планета знаходиться за один крок від Третьої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Усім ясно, що це буде в одному кроці від повномасштабної Третьої світової війни. Я думаю, що навряд чи хтось у цьому зацікавлений", - заявив Путін після виборів, на яких він отримав майже 90% голосів жителів Росії.

Президент Франції Еммануель Макрон раніше заявив, що не може виключи розміщення наземних військ в Україні в майбутньому.

Відповідаючи на запитання про висловлювання Макрона, а також про ризики та можливість конфлікту між Росією та НАТО, Путін сказав: "У сучасному світі можливо все".

Путін додав, що військовослужбовці НАТО вже є в Україні.

Ядерні погрози Путіна

Раніше Володимир Путін заявив, що Росія технічно готова до ядерної війни, і якщо США відправлять війська в Україну, це розглядатиметься як значна ескалація війни.

У відповідь президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Володимиру Путіну не варто розкидатися погрозами, коли його країна має ядерну зброю.

За словами президента Франції, він не розмовляв із Путіним уже кілька місяців. Такий діалог був, "коли це було необхідно".

У США у відповідь на заяви Путіна зазначили, що не спостерігають планів Росії застосувати ядерну зброю проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні