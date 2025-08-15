ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Путин поблагодарил КНДР за поддержку в войне против Украины: что известно из письма Ким Чен Ыну

Россия, Пятница 15 августа 2025 08:48
UA EN RU
Путин поблагодарил КНДР за поддержку в войне против Украины: что известно из письма Ким Чен Ыну Фото: российский диктатор Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российский диктатор Владимир Путин в письме к лидеру КНДР Ким Чен Ыну поблагодарил Северную Корею за поддержку и помощь в войне против Украины, назвав сотрудничество между странами "стратегическим партнерством".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В письме по случаю годовщины освобождения Кореи от японского правления Путин вспомнил, как "части Советской Красной Армии и северокорейские войска вместе боролись за прекращение колониальной оккупации Японии".

"Узы воинственной дружбы, доброй воли и взаимопомощи, которые были укреплены во времена войны давно, остаются крепкими и надежными даже сегодня", - заявил Путин.

В своем письме диктатор назвал "героическим" действие северокорейских войск, отправленных для участия в боевых действиях в Украине.

"Это полностью доказало героическое участие солдат КНДР в освобождении территории Курской области от украинских оккупантов", - сказал он.

Северная Корея помогает России

Напомним, что российские войска перешли в контрнаступление, чтобы ликвидировать последние позиции Киева в Курской области России, где Украина закрепилась в прошлом году.

На фоне этого Путин даже посетил это изолированное государство, страны подписали пакт о взаимной обороне.

В этом году в апреле Северная Корея подтвердила, что развернула контингент своих солдат на передовой в Украине вместе с российскими войсками. Южнокорейские и западные разведывательные службы заявили, что Пхеньян в 2024 году отправил в Курскую область России более 10 000 солдат, а также артиллерийские снаряды, ракеты и ракетные системы большой дальности.

Заметим, что вчера, 14 августа, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов предупредил, что Северная Корея планирует в ближайшее время перебросить в Россию дополнительные войска.

По его данным, речь идет об около 6 тысяч военнослужащих и от 50 до 100 единиц техники, включая основные боевые танки и бронетранспортеры.

Стоит отметить, что Южнокорейская разведка ранее тоже сообщала, что Северная Корея готовит новую партию солдат для отправки в Россию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация КНДР Северная Корея Война России против Украины
Новости
Белый дом обнародовал расписание встречи Трампа и Путина на Аляске
Белый дом обнародовал расписание встречи Трампа и Путина на Аляске
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия