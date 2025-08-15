Путін подякував КНДР за підтримку у війні проти України: що відомо з листа Кім Чен Ину
Російський диктатор Володимир Путін у листі до лідера КНДР Кім Чен Ина подякував Північній Кореї за підтримку та допомогу у війні проти України, назвавши співпрацю між країнами "стратегічним партнерством".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
У листі з нагоди річниці визволення Кореї від японського правління Путін згадав, як "частини Радянської Червоної Армії та північнокорейські війська разом боролися за припинення колоніальної окупації Японії".
"Узи войовничої дружби, доброї волі та взаємодопомоги, що були зміцнені в часи війни давно, залишаються міцними та надійними навіть сьогодні", - заявив Путін.
У своєму листі диктатор назвав "героїчним" дійство північнокорейських військ, відправлених для участі в бойових діях в Україні.
"Це повністю довела героїчна участь солдатів КНДР у звільненні території Курської області від українських окупантів", - сказав він.
Північна Корея допомагає Росії
Нагадаємо, що російські війська перейшли у контрнаступ, щоб ліквідувати останні позиції Києва в Курській області Росії, де Україна закріпилася минулого року.
На фоні цього Путін навіть відвідав цю ізольовану державу, країни підписали пакт про взаємну оборону.
Цьогоріч у квітні Північна Корея підтвердила, що розгорнула контингент своїх солдатів на передовій в Україні разом із російськими військами. Південнокорейські та західні розвідувальні служби заявили, що Пхеньян у 2024 році відправив до Курської області Росії понад 10 000 солдатів, а також артилерійські снаряди, ракети та ракетні системи великої дальності.
Зауважмо, що вчора, 14 серпня, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов попередив, що Північна Корея планує найближчим часом перекинути до Росії додаткові війська.
За його даними, йдеться про близько 6 тисяч військовослужбовців та від 50 до 100 одиниць техніки, включаючи основні бойові танки та бронетранспортери.
Варто зазначити, що Південнокорейська розвідка раніше теж повідомляла, що Північна Корея готує нову партію солдатів для відправки в Росію.