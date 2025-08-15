Путін подякував КНДР за підтримку у війні проти України: що відомо з листа Кім Чен Ину

Російський диктатор Володимир Путін у листі до лідера КНДР Кім Чен Ина подякував Північній Кореї за підтримку та допомогу у війні проти України, назвавши співпрацю між країнами "стратегічним партнерством".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

У листі з нагоди річниці визволення Кореї від японського правління Путін згадав, як "частини Радянської Червоної Армії та північнокорейські війська разом боролися за припинення колоніальної окупації Японії".

"Узи войовничої дружби, доброї волі та взаємодопомоги, що були зміцнені в часи війни давно, залишаються міцними та надійними навіть сьогодні", - заявив Путін.

У своєму листі диктатор назвав "героїчним" дійство північнокорейських військ, відправлених для участі в бойових діях в Україні.