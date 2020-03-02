Путін запропонував свої поправки в конституцію РФ

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін збирається прописати в конституції правонаступництво РФ від СРСР

Президент Російської Федерації Володимир Путін запропонував свої поправки в конституцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що Путін збирається прописати в конституції правонаступництво країни РФ від СРСР.

"Ми говоримо про правонаступництво, а саме про це йдеться в поправці президента, про правонаступництво Радянського Союзу в рамках Російської Федерації", - сказав спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

Також Володін розповів про поправку до конституції, що згадує про бога.

"Російська Федерація, об'єднана тисячолітньою історією, зберігаючи пам'ять предків, які передали нам ідеали і віру в бога, а також спадкоємність розвитку російської держави, визнає історично державну єдність", - зачитав спікер Держдуми РФ.

Крім того, серед поправок Путіна до другого читання законопроекту про зміну конституції вказано на неприпустимість дій і закликів до відчуження частин території РФ.

Була внесена сьогодні та поправка, яка закріплює використання російської мови на всій території країни, але надає республікам право встановлювати національні мови як державні.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg писало, що ініційовані президентом Росії Володимиром Путіним поправки до конституції є запасним планом для збереження його у влади після того, як закінчиться термін президентства в 2024 році.

Як повідомляло РБК-Україна, в російської конституції пропонують закріпити довічну недоторканість Путіна та інших екс-президентів.