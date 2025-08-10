ua en ru
Вс, 10 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Третью мировую остановит только самая мощная в Европе армия Украины, - сенатор Грэм

Украина, Воскресенье 10 августа 2025 18:36
UA EN RU
Третью мировую остановит только самая мощная в Европе армия Украины, - сенатор Грэм Фото: сенатор-республиканец США Линдси Грэм (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Продолжение поставок оружия Украине - это единственная надежда избежать Третьей мировой войны. Остановить агрессию Российской Федерации возможно только поддержкой Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сенатора-республиканца США Линдси Грэма.

Американский сенатор Грэм заявил, что украинская армия на сегодня является самой мощной в Европе. По его словам, именно она удерживает Россию в страхе и является ключевым фактором сдерживания дальнейшей агрессии.

Грэм подчеркнул, что продолжение поставок оружия Украине - это единственная возможность предотвратить развертывание Третьей мировой войны.

Он также призвал международных партнеров активнее поддерживать украинские Вооруженные силы, ведь от этого зависит безопасность всего континента.

"Третью мировую остановит только продолжение поставок оружия Украине, чтобы Россию держала в страхе самая мощная армия Европы на сегодня - Украина", - заявил сенатор Грэм.

Заметим, что еще в прошлом месяце сенатор Грэм сообщал, что президент США Дональд Трамп, вероятно, повлияет на то, чтобы Украина получила рекордный поток американского оружия.

Стоит заметить, что еще 2 июля CBS News сообщило, что Трамп рассматривает возможность выделить новое финансирование для Украины.

Позже государственный секретарь США Марко Рубио разъяснил слова Трампа, сказав, что президент США призывает союзников по НАТО передать необходимое оружие Украине из своих запасов, а затем приобрести замену у Соединенных Штатов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Украина Война России против Украины
Новости
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН