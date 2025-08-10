Третью мировую остановит только самая мощная в Европе армия Украины, - сенатор Грэм

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сенатора-республиканца США Линдси Грэма.

Американский сенатор Грэм заявил, что украинская армия на сегодня является самой мощной в Европе. По его словам, именно она удерживает Россию в страхе и является ключевым фактором сдерживания дальнейшей агрессии.

Грэм подчеркнул, что продолжение поставок оружия Украине - это единственная возможность предотвратить развертывание Третьей мировой войны.

Он также призвал международных партнеров активнее поддерживать украинские Вооруженные силы, ведь от этого зависит безопасность всего континента.

"Третью мировую остановит только продолжение поставок оружия Украине, чтобы Россию держала в страхе самая мощная армия Европы на сегодня - Украина", - заявил сенатор Грэм.