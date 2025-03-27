Путин увидел западную угрозу в Арктике и "усиливает боевые возможности"

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия будет защищать свои интересы в Арктике на фоне роста геополитической конкуренции в регионе и "усиливать боевые возможности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Выступая на форуме, посвященном Арктике, российский диктатор затронул вопрос Гренландии. Он заявил, что принадлежность острова не имеет никакого отношения к России. Однако его, мол, беспокоит "западная угроза" в регионе.

"В то же время нас, конечно, беспокоит тот факт, что страны НАТО все чаще рассматривают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают применение войск в этих условиях, в частности силами своих новичков - Финляндии и Швеции. Они сами создают эти угрозы собственными руками, зачем - совершенно непонятно", - заявил Путин.

Диктатор подчеркнул, что РФ "будет исходить из имеющейся ситуации" и отвечать на угрозу, усиливая свои боевые возможности.

"Россия никогда никому не угрожала в Арктике, но мы внимательно следим за развитием ситуации. Мы выстраиваем адекватную линию реагирования, усиливая боевые возможности вооруженных сил и модернизируя объекты военной инфраструктуры. Мы не допустим посягательств на наш суверенитет", - подчеркнул Путин.

Глава Кремля добавил, что прочные позиции в Арктике, мол, необходимы России для запуска "международных проектов с участием дружественных стран".

Заинтересованность стран в Арктике

Напомним, недавно разведка США заявила, что у Китая есть большая заинтересованность в Арктике. По данным разведывательных служб, долгосрочной целью Китая является расширение доступа к природным ресурсам Гренландии и использование ее как "ключевого стратегического плацдарма" в Арктике.

Кроме того, президент США Дональд Трамп в разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте высказывал свои опасения относительно ситуации в Арктике. В частности, он заявил, что там курсируют "слишком много игроков", поэтому ему необходимо аннексировать Гренландию.