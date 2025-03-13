ua en ru
Чт, 13 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Трамп снова посягнул на Гренландию и высмеял власть Дании над островом

Четверг 13 марта 2025 20:49
UA EN RU
Трамп снова посягнул на Гренландию и высмеял власть Дании над островом Фото: президент США Дональд Трамп
Автор: Ірина Гайдук

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение аннексировать Гренландию. Он высмеял позицию Дании, усомнившись в ее правах в отношении острова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Во время совместного брифинга с генсеком НАТО Марком Рютте Трампа спросили о его намерениях приобрести Гренландию. Президент США ответил, что, по его мнению, это обязательно произойдет:

"Ну, я думаю, что это произойдет. Раньше я об этом особо не думал, но сейчас сижу рядом с человеком, который может сыграть в этом важную роль", - сказал он, обращаясь к Рютте.

Трамп добавил, что это "нужно для международной безопасности, ведь многие игроки курсируют вдоль побережья" Гренландии.

Рютте дистанцировался от слов Трампа об аннексии Гренландии, но согласился, что риски в Северной Арктике растут.

Трампа также спросили о недавних выборах в Гренландии, на что он ответил: "Это были хорошие выборы для нас. Человек, который показал лучший результат, является очень хорошим, с нашей точки зрения".

После этого Трамп высмеял позицию Дании в отношении Гренландии и ее власть над островом.

"Они не имеют к нему никакого отношения. Какое-то судно высадилось там 200 лет назад или что-то такое, и они говорят, что имеют на это права? Я не знаю, правда ли это", - заявил Трамп.

Спор по Гренландии

Президент США Дональд Трамп еще во время первого срока в Белом доме заявлял о желании купить Гренландию. После возвращения в Белый дом он возобновил эти разговоры.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркивала, что остров не продается. Фредериксен и Трамп провели разговор еще перед инаугурацией. По словам источников издания, Трамп был "агрессивным и конфронтационным" по вопросу Гренландии.

На днях во время выступления в Конгрессе Трамп заявил, что США получат Гренландию "так или иначе".

Однако победитель недавних выборов в Гренландии, на которого возлагает надежды американский президент, ответил на территориальные посягательства Трампа. Вероятный новый премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен отверг упреки Трампа в отношении острова. Он заявил, что Гренландия стремится быть независимой.

Напомним, политически Гренландия входит в состав вместе с меньшими островами в Датское королевство как автономная единица.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Гренландия
NEWS
Kill-зона. Почему РФ говорит о "прорыве границы" в Сумской области и что там происходит
Kill-зона. Почему РФ говорит о "прорыве границы" в Сумской области и что там происходит
DAILY
ВСУ вышли из Суджи? Что происходит в Курской области и почему Украина теряет позиции
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова ВСУ вышли из Суджи? Что происходит в Курской области и почему Украина теряет позиции