Путін побачив західну загрозу в Арктиці та "посилює бойові можливості"

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія захищатиме свої інтереси в Арктиці на тлі зростання геополітичної конкуренції в регіоні й "посилюватиме бойові можливості".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Виступаючи на форумі, присвяченому Арктиці, російський диктатор торкнувся питання Гренландії. Він заявив, що приналежність острова не має жодного відношення до Росії. Однак його, мовляв, турбує "західна загроза" в регіоні.

"Водночас нас, звісно, турбує той факт, що країни НАТО дедалі частіше розглядають Крайню Північ як плацдарм можливих конфліктів, відпрацьовують застосування військ у цих умовах, зокрема силами своїх новачків - Фінляндії та Швеції. Вони самі створюють ці загрози власними руками, навіщо - абсолютно незрозуміло", - заявив Путін.

Диктатор підкреслив, що РФ "виходитиме з наявної ситуації" і відповідатиме на загрозу, посилюючи свої бойові можливості.

"Росія ніколи нікому не погрожувала в Арктиці, але ми уважно стежимо за розвитком ситуації. Ми вибудовуємо адекватну лінію реагування, посилюючи бойові можливості збройних сил і модернізуючи об’єкти військової інфраструктури. Ми не допустимо зазіхань на наш суверенітет", - підкреслив Путін.

Глава Кремля додав, що міцні позиції в Арктиці, мовляв, необхідні Росії для запуску "міжнародних проєктів за участі дружніх країн".

Зацікавленість країн в Арктиці

Нагадаємо, нещодавно розвідка США заявила, що у Китая є велика зацікавленість в Арктиці. За даними розвідувальних служб, довгостроковою метою Китаю є розширення доступу до природних ресурсів Гренландії та використання її як "ключового стратегічного плацдарму" в Арктиці.

Окрім того, президент США Дональд Трамп у розмові з генсеком НАТО Марком Рютте висловлював свої побоювання щодо ситуації в Арктиці. Зокрема, він заявив, що там курсують "занадто багато гравців", тому йому необхідно анексувати Гренландію.