Разведка назвала главную военную угрозу для США, и это не Россия

Китай остается главной военной и киберугрозой для США. В докладе американских разведывательных служб говорится, что при этом Китай сталкивается с "устрашающими" внутренними проблемами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В ежегодной оценке угроз, проводимой разведывательным сообществом, говорится, что Китай способен нанести удар по США с помощью обычного оружия, поставить под угрозу инфраструктуру США посредством кибератак и атаковать ее активы в космосе.

Кроме того, Пекин стремится к 2030 году потеснить США с позиции ведущей державы в области искусственного интеллекта.

Россия, наряду с Ираном, Северной Кореей и Китаем, стремится бросить вызов США посредством преднамеренных кампаний, чтобы получить преимущество, а война Москвы против Украины дает "богатый опыт борьбы с западным оружием и разведкой в крупномасштабной войне", говорится в докладе.

В докладе, опубликованном перед показаниями руководителей разведки администрации Дональда Трампа в сенатском комитете по разведке, говорится, что армия Китая, вероятно, планировала использовать большие языковые модели для создания фейковых новостей, имитации персон и обеспечения работы сетей атак.

"Военные Китая выставляют на вооружение передовые возможности, включая гиперзвуковое оружие, самолеты-невидимки, передовые подводные лодки, более мощные космические и кибервойновые средства и более крупный арсенал ядерного оружия", - заявила комитету директор Национальной разведки Тулси Габбард.

Она назвала Пекин "самым сильным стратегическим конкурентом" Вашингтона.

"У Китая почти наверняка есть многогранная стратегия национального уровня, призванная к 2030 году потеснить Соединенные Штаты с позиции самой влиятельной в мире державы в области ИИ", - говорится в отчете.

Проблемы Китая

Опасения США в отношении Китая составили около трети 33-страничного доклада, в котором говорится, что Пекин намерен усилить военное и экономическое давление на Тайвань - демократически управляемый остров, который Китай считает своей территорией.

"Армия Китая, вероятно, добивается устойчивого, но неравномерного прогресса в наращивании потенциала, который она могла бы использовать в попытке захватить Тайвань и сдержать - а при необходимости и отразить - военное вмешательство США", - говорится в заявлении.

По данным разведывательных служб, долгосрочной целью Китая является расширение доступа к природным ресурсам Гренландии и использование ее в качестве "ключевого стратегического плацдарма" в Арктике.

Тем не менее, говорится в докладе, Китай сталкивается с "устрашающими" внутренними проблемами, включая коррупцию, демографический дисбаланс, а также финансовые и экономические трудности, которые могут подорвать легитимность правящей Коммунистической партии внутри страны.

В докладе говорится, что экономический рост Китая, вероятно, продолжит замедляться из-за низкого уровня доверия потребителей и инвесторов, а китайские власти, по-видимому, готовятся к усилению экономических трений с США.