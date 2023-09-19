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Путин планирует поехать в Китай для встречи с Си Цзиньпином

Вторник 19 сентября 2023 12:09
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Путин планирует поехать в Китай для встречи с Си Цзиньпином Фото: Си Цзиньпин и Путин (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский диктатор Владимир Путин намерен посетить Китай в октябре для встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, которого цитирует ТАСС.

"В октябре рассчитываем на обстоятельные двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в рамках участия главы российского государства в мероприятиях международного форума "Один пояс - один путь", - сказал Патрушев.

Визит Си Цзиньпина к Путин

Напомним, глава Китая с двухдневным визитом посетил Москву 20 марта. Во время неформальной встречи с Путиным, которая длилась 4 часа, он обсуждал тему войны в Украине.

В Китае отмечали, что визит лидера Си Цзиньпина в Россию преследует цель "призвать к миру и способствовать переговорам". Там заявляли, что Китай будет отстаивать свою якобы "объективную и беспристрастную позицию" по международным и региональным вопросам, включая войну в Украине.

Аналитики ISW уверены, что Си Цзиньпин не будет оказывать Путину поддержку, которая необходима РФ для войны против Украины.

Больше о визите Си Цзиньпина к Путину - читайте в материале РБК-Украина.

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