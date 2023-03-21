Си Цзиньпин не будет оказывать Путину поддержку, которая необходима России для войны против Украины, - ISW
Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 20 марта глава Китая Си Цзиньпин предложил более сдержанное видение двусторонних отношений, чем то, которое ожидал кремлевский диктатор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
"Си и Путин во время встречи 20 марта рекламировали прочность китайско-российских отношений, но в статьях, опубликованных 19 марта, предложили разные толкования масштаба будущих отношений", - объясняют аналитики.
В отчете указывается, что Путин опубликовал статью, в которой утверждал, что Россия и КНР "строят партнерство по формированию многополярного мирового порядка вопреки коллективному стремлению доминирования Запада и политике двойного сдерживания США против Китая и РФ".
В свою очередь Си предложил менее агрессивную главную цель для российско-китайских отношений в своей статье, в которой отметил, что Россия и КНР в целом стремятся к многополярному мировому порядку, но не конкретно против Запада.
В то же время Си Цзиньпин сосредоточился на представлении Китая как постороннего посредника в войне России против Украины, чей план переговоров "отражает единство взглядов мирового сообщества по преодолению украинского кризиса".
Путин же написал, что Россия приветствует готовность Китая "играть конструктивную роль в урегулировании кризиса" в отношении войны против Украины, вероятно, надеясь, что Си займет такую же агрессивную риторическую линию против Запада.
"Отказ Си Цзиньпина присоединить Китай к России в геополитическом конфликте, который Путин предусматривает с Западом, является заметным отклонением от объявленного Китаем "безграничного партнерства" с Россией перед началом вторжения в Украину", - подчеркивают в ISW.
Как считают специалисты, риторика Си свидетельствует о том, что он "не склонен полностью оказывать Путину экономическую и политическую поддержку, необходимую РФ для преодоления неудач в Украине".
В Институте изучения войны добавляют, что Путин и Си предложили несколько подобные видения усиления китайско-российского экономического партнерства, и вполне возможно, что они подпишут двусторонние торгово-экономические соглашения, некоторые из которых будут направлены на облегчение схем уклонения от санкций.
"Си также предложит более конкретное предложение по урегулированию войны в Украине путем переговоров, хотя остается непонятным, что будет означать его предложение и насколько Кремль воспримет его. Непонятными также остаются перспективы снабжения Китаем России военной техники", - подытожили аналитики.
Ключевые выводы ISW:
- Путин усилит свои попытки сплотить остальной мир против Запада, хотя остается маловероятным, что он достигнет результатов.
- Российское информационное пространство продолжает с гневом и тревогой реагировать на выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест Путина и российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
- Спикер Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов заявил, что частота масштабных ракетных обстрелов России уменьшилась.
- Россия обратилась в Совбез ООН с просьбой обсудить израильские авиаудары в Сирии, возможно, в ответ на одобрение Израилем экспортных лицензий на системы противодействия беспилотникам для Украины.
- Российские источники утверждали, что украинские и российские силы вели наступательные действия к северо-востоку от Купянска.
- Российские войска продолжали наступательные действия вблизи Сватово и Кременной.
- Российские войска продолжали атаки в районе Бахмута.
- Российские войска продолжали наземные атаки вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк.
- Российские источники утверждают, что войска РФ возводят оборонные укрепления и отбивают действия украинской разведки в Запорожской области.
- Российские источники обвинили неизвестных в закладке бомбы, разразившейся у газопровода в Симферополе в оккупированном Крыму.
- Путин признал трудности России с получением комплектующих для высокотехнологичного промышленного производства.
- Украинские партизаны 17 марта ликвидировали назначенного Россией начальника СИЗО Херсонской области Сергея Москаленко из самодельного взрывного устройства.
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