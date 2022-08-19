ua ru
Пт, 19 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Путін планує очно брати участь у саміті G20 на Балі, - президент Індонезії

Новость на русском →
Бали, П'ятниця 19 серпня 2022 04:02
Путін планує очно брати участь у саміті G20 на Балі, - президент Індонезії Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Президент Росії Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін планують очно брати участь у саміті G20.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Індонезії Джоко Відодо агентству Bloomberg.

У четвер пресслужба Кремля повідомила, що Путін обговорив телефоном з Відодо в тому числі підготовку до саміту G20 на Балі.

"Сі Цзіньпін приїде. Президент Путін теж сказав мені, що приїде", - наводить агентство слова Відодо.

Передісторія

Нагадаємо, напередодні заяви Кремля радник керівника ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю ВВС заявляв, що президент України Володимир Зеленський може відвідати осінній саміт "Великої двадцятки" в Індонезії, якщо на ньому буде присутній Путін.

Додамо, до цього стало відомо, що президент Росії Володимир Путін прийняв запрошення Індонезії взяти участь у саміті G20, який пройде на острові Балі 15-16 листопада. Запрошення брати участь у цьому саміті раніше також прийняв і президент України Володимир Зеленський.

Однак до цього в Кремлі робили різні суперечливі заяви. Спочатку помічник президента РФ Юрій Ушаков заявляв, що глава Кремля має намір взяти участь у саміті G20.

Після чого прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі ще не вирішили, чи буде російський диктатор присутній на саміті, заявивши, що вирішиться це питання "в потрібний час".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
G20 Володимир Путін
NEWS
Зеленський назвав єдину умову для переговорів з РФ
Зеленський назвав єдину умову для переговорів з РФ
DAILY
Віктор Ляшко: Робота медиків в окупації не буде вважатися колабораціонізмом
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Ляшко: Робота медиків в окупації не буде вважатися колабораціонізмом