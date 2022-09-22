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Путин подлил масла в огонь, объявив мобилизацию, - Блинкен

Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Дмитрий Браславский

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент РФ Владимир Путин "подлил масла в огонь", когда вчера объявил частичную мобилизацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Он на наших глазах измельчил международный порядок", - заявил Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, Путин "подлил масла в огонь", объявив мобилизацию и планируя "референдумы" на оккупированной украинской территории.

"Мы не можем, мы не позволим президенту Путину, чтобы это сошло с рук", - заявил госсекретарь.

Блинкен сказал о возможности продемонстрировать, что ни одна нация не может изменить границы другой страны силой. Такой сигнал будет известен всем агрессорам, они также не могут это игнорировать.

Напомним, что вчера Путин объявил частичную мобилизацию.

Позже в ходе мобилизации Россия планирует призвать в армию 300 тысяч резервистов.

Также президент США Джо Байден обвинил РФ в нарушении хартии ООН на фоне "референдумов" и мобилизации.

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