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Путін підлив масла у вогонь, оголосивши мобілізацію, - Блінкен

Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Дмитро Браславський

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент РФ Володимир Путін "підлив масла у вогонь", коли вчора оголосив часткову мобілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Він на наших очах подрібнив міжнародний порядок", - заявив Блінкен на засіданні Ради Безпеки ООН.

За його словами, Путін "підлив масла у вогонь", оголосивши мобілізацію та плануючи "референдуми" на окупованій українській території.

"Ми не можемо, ми не дозволимо президенту Путіну, аби це зійшло з рук", - заявив держсекретар.

Блінкен сказав про можливість продемонструвати, що жодна нація не може змінити кордони іншої країни силою. Такий сигнал буде повідомленням всім агресорам, вони також не можуть це ігнорувати.

Нагадаємо, що вчора Путін оголосив часткову мобілізацію.

Пізніше, у ході мобілізації Росія планує призвати до армії 300 тисяч резервістів.

Також, президент США Джо Байден звинуватив РФ у порушенні хартії ООН на тлі "референдумів" та мобілізації.

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