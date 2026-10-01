ua en ru
Чт, 01 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Путин взялся за прогнозы "освобождения" Донбасса после провала ряда дедлайнов

22:15 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Путин взялся за прогнозы "освобождения" Донбасса после провала ряда дедлайнов Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Россия якобы намерена захватить Донбасс гораздо быстрее, чем через полтора-два года.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил российский диктатор Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

Во время своего выступления российский диктатор выразил "несогласие" с оценками украинских и европейских аналитиков по поводу сроков боевых действий на востоке Украины.

"Россия "освободит" Донбасс гораздо раньше, чем через 1,5-2 года, как считают в Украине и Европе", - заявил Путин.

Кроме этого, он обратился к украинской стороне с циничным заявлением по поводу территориальных уступок: "Если потеря территорий неизбежно произойдет, есть ли смысл за них цепляться?"

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW), российская армия снова получила новый дедлайн для полного захвата Донбасса.

Несмотря на приказы Кремля, военно-политическое руководство РФ с начала полномасштабного вторжения в 2022 году не выполнило ни один из 15 предварительных графиков продвижения на востоке Украины.

Кроме этого, российский диктатор продолжает высказывать публичные манипуляции по ходу боевых действий.

В частности, Путин издал новую порцию абсурда, заявив, что Россия якобы "не начинала войну" и первой по мирным объектам не бьет.

Также глава Кремля отклонил любые попытки снизить интенсивность обстрелов, назвав предложение по взаимному прекращению ударов между Украиной и РФ "бессмысленным".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Донбасс Война в Украине
Новости
Зеленский поручил проверить договоренности с партнерами по F-16 и ракетам для ПВО
Зеленский поручил проверить договоренности с партнерами по F-16 и ракетам для ПВО
Аналитика
Путин и его ракеты стали самым эффективным украинизатором: интервью с Ларисой Ницой
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Путин и его ракеты стали самым эффективным украинизатором: интервью с Ларисой Ницой