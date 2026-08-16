Путин ожидает полного контроля над Донбассом и уже выставил дедлайн, - NYT

Глава Кремля Владимир Путин ожидает полностью захватить Донбасс к осени следующего года. В противном случае переговоры будут более вероятны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники The New York Times.

"Путин заявил, что Россия должна как минимум получить полный контроль над Донбассом на востоке Украины. Если россияне не смогут сделать это до осени 2027 года, говорят чиновники и аналитики, переговоры будут более вероятными. А ключевые решения должны быть приняты заранее", - говорится в материале.

Издание также сообщило об ожиданиях западных чиновников и аналитиков - РФ обострит войну зимой. Путин будет нацелен на гражданскую инфраструктуру Украины, пользуясь нехваткой у Киева ракет ПВО.

Кроме того, ожидается мобилизация в РФ, которую должны объявить там после парламентских выборов, запланированных на середину сентября.

"Некоторые даже опасаются, что Путин, чувствуя себя загнанным в угол, может попытаться эскалировать войну и испытать солидарность НАТО, выходя за рамки гибридных атак в Европе", - добавили в NYT.

Ожидание Европы по поводу войны

В материале также говорится, что европейские союзники все же надеются на США в смысле давления на Россию, чтобы Путин сел за стол переговоров с Украиной.

При этом урегулирование в Украине и отношения с РФ слишком важны для Европы, чтобы передавать этот вопрос администрации президента США на неопределенный срок, которая является все еще непредсказуемой.

"Они хотят убедиться, что Вашингтон и Москва не заключат никакого соглашения без их участия", – добавили в NYT.