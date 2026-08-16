ua en ru
Пн, 17 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Путин ожидает полного контроля над Донбассом и уже выставил дедлайн, - NYT

23:55 16.08.2026 Вс
2 мин
Партнеры Украины и аналитики ожидают эскалации войны в Украине
aimg Юлия Маловичко
Путин ожидает полного контроля над Донбассом и уже выставил дедлайн, - NYT Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Глава Кремля Владимир Путин ожидает полностью захватить Донбасс к осени следующего года. В противном случае переговоры будут более вероятны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники The New York Times.

"Путин заявил, что Россия должна как минимум получить полный контроль над Донбассом на востоке Украины. Если россияне не смогут сделать это до осени 2027 года, говорят чиновники и аналитики, переговоры будут более вероятными. А ключевые решения должны быть приняты заранее", - говорится в материале.

Издание также сообщило об ожиданиях западных чиновников и аналитиков - РФ обострит войну зимой. Путин будет нацелен на гражданскую инфраструктуру Украины, пользуясь нехваткой у Киева ракет ПВО.

Кроме того, ожидается мобилизация в РФ, которую должны объявить там после парламентских выборов, запланированных на середину сентября.

"Некоторые даже опасаются, что Путин, чувствуя себя загнанным в угол, может попытаться эскалировать войну и испытать солидарность НАТО, выходя за рамки гибридных атак в Европе", - добавили в NYT.

Ожидание Европы по поводу войны

В материале также говорится, что европейские союзники все же надеются на США в смысле давления на Россию, чтобы Путин сел за стол переговоров с Украиной.

При этом урегулирование в Украине и отношения с РФ слишком важны для Европы, чтобы передавать этот вопрос администрации президента США на неопределенный срок, которая является все еще непредсказуемой.

"Они хотят убедиться, что Вашингтон и Москва не заключат никакого соглашения без их участия", – добавили в NYT.

Актуальное о войне

Как известно, Россия продолжает наращивать ракетные и дроновые атаки по Украине. В то же время, украинские силы усиливают удары по военным объектам и логистике противника в его тылу.

При этом войска агрессора в июле понесли одни из наибольших потерь с начала полномасштабной войны.

Что касается переговоров, пока РФ и Украина надеются на усилия посредников, особенно в виде США, сосредоточивших свое внимание на войне в Иране. При этом в МИД Украины недавно сообщили – Киев заинтересован продолжать переговоры с Россией, если на них будет предметный разговор о прекращении огня.

Кремль в свою очередь пока демонстрирует полное нежелание идти на компромиссы, выдвигая Украине требования уступить значительную часть территорий.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Донбасс Война в Украине
Новости
РФ наращивает удары, а Украина готовит ответ: "Мадяр" назвал главные вызовы в войне
РФ наращивает удары, а Украина готовит ответ: "Мадяр" назвал главные вызовы в войне
Аналитика
"Восемь человек могут "минуснуть" три роты". Командир FPV-экипажа о силе дронов на фронте
Катерина Гончарова, Василина Копытко "Восемь человек могут "минуснуть" три роты". Командир FPV-экипажа о силе дронов на фронте