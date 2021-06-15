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Байден вилетів з Брюсселя до Женеви, де зустрінеться з Путіним

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Брюссель, Вівторок 15 червня 2021 16:49
Байден вилетів з Брюсселя до Женеви, де зустрінеться з Путіним Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США ДжоБайден вилетів з Брюсселя до Женеви, де 16 червня пройде його зустріч з російським лідером Володимиром Путіним. "Борт номер один" повинен приземлитися в аеропорту столиці Швейцарії близько 16:15 за місцевим часом (17: 15 за київським).

Про це в Twitter повідомив журналіст прес-пулу Білого дому Еван Шрайбер.

"Президент Байден прямує до Женеви (Швейцарія) на завтрашній саміт з президентом Росії Володимиром Путіним", - написав він.

Літак Байдена прибуде до Женеви у вівторок о 16:15 за місцевим часом (17:15 києва). Пізніше в цей же день американський лідер зустрінеться з президентом Швейцарії Гі Пармеленом і міністром закордонних справ країни Іньяціо кассис.

Президент США зупиниться в готелі InterContinental. На вході готелю вже висить американський прапор, а перед її входом знаходяться співробітники правоохоронних органів.

Зустріч Байдена і Путіна в Женеві починається 16 червня о 13.00. У столиці Швейцарії введені підвищені заходи безпеки. Для охорони саміту США - РФ залучено близько 1 тисячі військових і ще приблизно 900 поліцейських. Правоохоронці спрямовані не тільки з Женеви, а й з інших кантонів Швейцарії.

Нагадаємо, напередодні саміту Байдена і Путіна РБК-Україна зібрала основні заяви лідерів США і Росії. Зокрема, вони заявляли, що на сьогодні відносини між країнами знаходяться на найнижчому рівні за останні кілька років. Але за словами Байдена, суперечки можна було б дозволити, якщо Путін буде діяти відповідно до міжнародних норм.

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