Байден вилетів з Брюсселя до Женеви, де зустрінеться з Путіним

Президент США ДжоБайден вилетів з Брюсселя до Женеви, де 16 червня пройде його зустріч з російським лідером Володимиром Путіним. "Борт номер один" повинен приземлитися в аеропорту столиці Швейцарії близько 16:15 за місцевим часом (17: 15 за київським).

Про це в Twitter повідомив журналіст прес-пулу Білого дому Еван Шрайбер.

"Президент Байден прямує до Женеви (Швейцарія) на завтрашній саміт з президентом Росії Володимиром Путіним", - написав він.

RIGHT NOW: President Biden is on his way to Geneva, Switzerland, for a summit tomorrow with Russian President Vladimir Putin https://t.co/fVnbAmzFjb on @KATUNews #LiveDesk pic.twitter.com/TmKsmlAQcT — Evan Schreiber (@SchreiberEvan) June 15, 2021

Літак Байдена прибуде до Женеви у вівторок о 16:15 за місцевим часом (17:15 києва). Пізніше в цей же день американський лідер зустрінеться з президентом Швейцарії Гі Пармеленом і міністром закордонних справ країни Іньяціо кассис.

Президент США зупиниться в готелі InterContinental. На вході готелю вже висить американський прапор, а перед її входом знаходяться співробітники правоохоронних органів.

Зустріч Байдена і Путіна в Женеві починається 16 червня о 13.00. У столиці Швейцарії введені підвищені заходи безпеки. Для охорони саміту США - РФ залучено близько 1 тисячі військових і ще приблизно 900 поліцейських. Правоохоронці спрямовані не тільки з Женеви, а й з інших кантонів Швейцарії.