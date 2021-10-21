ru ua
Чт, 21 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Путін переклав на Єврокомісію відповідальність за газову кризу в Європі

Новость на русском →
Четвер 21 жовтня 2021 20:21
Путін переклав на Єврокомісію відповідальність за газову кризу в Європі Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Росії Володимир Путін заявив, що дефіцит газу на європейському ринку може скласти близько 70 млрд кубометрів. При цьому він звинуватив у газовій кризі Європейську комісію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Путіна.

"Дефіцит газу на європейському ринку може скласти близько 70 млрд кубометрів... Це багато. Але при чому тут Росія? Це рукотворний результат економічної політики Єврокомісії. Росія тут взагалі ні при чому", - заявив він.

Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив Росію в енергетичній кризі в Європі, додавши, що він може призвести до посилення бідності в ЄС.

Крім того, нещодавно в Росії пригрозили, що газова криза в Європі може повторитися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Еврокомиссия Газ
NEWS
Два максимуму за весь час пандемії: в Україні більше 22 тисяч нових COVID-випадків та 546 смертей
Два максимуму за весь час пандемії: в Україні більше 22 тисяч нових COVID-випадків та 546 смертей
DAILY
Вакцинуйся або плати. Що відбувається на вокзалах Києва після початку локдауну
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Вакцинуйся або плати. Що відбувається на вокзалах Києва після початку локдауну