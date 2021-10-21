Путін переклав на Єврокомісію відповідальність за газову кризу в Європі
Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Президент Росії Володимир Путін заявив, що дефіцит газу на європейському ринку може скласти близько 70 млрд кубометрів. При цьому він звинуватив у газовій кризі Європейську комісію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Путіна.
"Дефіцит газу на європейському ринку може скласти близько 70 млрд кубометрів... Це багато. Але при чому тут Росія? Це рукотворний результат економічної політики Єврокомісії. Росія тут взагалі ні при чому", - заявив він.
Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив Росію в енергетичній кризі в Європі, додавши, що він може призвести до посилення бідності в ЄС.
Крім того, нещодавно в Росії пригрозили, що газова криза в Європі може повторитися.