Путін переклав на Єврокомісію відповідальність за газову кризу в Європі

Президент Росії Володимир Путін заявив, що дефіцит газу на європейському ринку може скласти близько 70 млрд кубометрів. При цьому він звинуватив у газовій кризі Європейську комісію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Путіна .

"Дефіцит газу на європейському ринку може скласти близько 70 млрд кубометрів... Це багато. Але при чому тут Росія? Це рукотворний результат економічної політики Єврокомісії. Росія тут взагалі ні при чому", - заявив він.

Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив Росію в енергетичній кризі в Європі, додавши, що він може призвести до посилення бідності в ЄС.

Крім того, нещодавно в Росії пригрозили, що газова криза в Європі може повторитися.