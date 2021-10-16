У РФ допускають повторення енергетичної кризи в Європі

Віце-прем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що на Європу може очікувати нова енергетична криза. За його словами, необхідно "вживати заходів", аби цього не сталося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі "Росія 1".

"Мова йде не тільки про поточний газовий сезон. Не виключено, що така ситуація може повторитися. Сьогодні в підземних газових сховищах не вистачає в Європі приблизно 25 млрд кубометрів газу, і треба щось з цим робити", - сказав Новак.

На його думку, Європі треба буде "поборотися за російський газ", оскільки вона втратила достатньо часу.

"У нас є можливість для виконання контрактів, якщо будуть додаткові заявки. Безумовно, можна буде розглянути додаткову участь", - зазначив Новак.

Він прокоментував заяви Європи щодо можливої відмови від споживання російського газу на тлі газової кризи ЄС, назвавши їх так званим "хайпом".

"Вони можуть говорити що завгодно, але економіка потім все одно вилазить. Наприклад, як це сталося в цьому році на газовому ринку Європи. Ось ті хайпи, які ми на сьогодні бачимо. Так, політики не хочуть приймати своїх помилок", - додав віце-прем'єр-міністр РФ.