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Путин переложил на Еврокомиссию ответственность за газовый кризис в Европе

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Четверг 21 октября 2021 20:21
Путин переложил на Еврокомиссию ответственность за газовый кризис в Европе Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Президент России Владимир Путин заявил, что дефицит газа на европейском рынке может составить около 70 млрд кубометров. При этом он обвинил в газовом кризисе Европейскую комиссию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина.

"Дефицит газа на европейском рынке может составить около 70 млрд кубометров... Это много. Но при чем здесь Россия? Это рукотворный результат экономической политики Еврокомиссии. Россия здесь вообще ни при чем", - заявил он.

Напомним, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в энергетическом кризисе в Европе, добавив, что он может привести к усугублению бедности в ЕС.

Кроме того, недавно в России пригрозили, что газовый кризис в Европе может повториться.

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