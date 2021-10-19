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Влаштована Росією газова криза в Європі може поглибити бідність, - прем'єр Польщі

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Страсбург, Вівторок 19 жовтня 2021 18:45
Влаштована Росією газова криза в Європі може поглибити бідність, - прем'єр Польщі Фото: Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час свого сьогоднішнього виступу в Європарламенті звинуватив Росію в енергетичній кризі в Європі. За його словами, ця криза може призвести до поглиблення бідності в Євросоюзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider та Do Rzeczy.

"Швидко наростаючі ціни, які, зокрема, є результатом навмисних дій російських компаній, змушують європейські компанії приймати рішення про передачу витрат на енергію одержувачам", - заявив Моравецький.

На думку польського прем'єра, ріст цін на енергію в Європі в першу чергу обумовлений політикою "Газпрому" та його підтримкою нового газопроводу "Північний потік-2".

Крім того, під час дебатів Моравецький дорікнув представникам Німеччини та депутатам найбільшої фракції Європарламенту, що вони підтримують "Північний потік-2" та обговорювали його будівництво та запуск з президентом Росії.

Нагадаємо, нещодавно в Росії пригрозили, що газова криза в Європі може повторитися.

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