Фото: Меркель попросила Путіна вплинути на Мінськ у ситуації з біженцями (kremlin.ru)

Сьогодні, 10 листопада канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. Під час розмови вони обговорили ситуацію з мігрантами на польсько-білоруському кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Федерального уряду Німеччини.

"Розмова йшла про поточну ситуацію на білорусько-польському кордоні", - йдеться в повідомленні. Зокрема, Меркель звернулася до президента РФ з проханням вплинути на Мінськ, наголосивши, що дії Білоруського режиму є абсолютно неприйнятними. "Канцлер наголосила, що використання мігрантів проти Європейського Союзу через

Білоруський режим є нелюдським і абсолютно неприйнятним та звернулася до президента Росії вплинути на Мінськ", - додають в повідомленні.