Міграційну кризу спровокував Путін, це частина гібридної війни, - Монастирський

Міграційну кризу на кордоні Польщі та Білорусі спровокував президент РФ Володимир Путін. Це частина гібридної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" .

Він зазначив, що на кордоні Польщі та Білорусі перебувають не біженці.

"Біженці - це тікають від небезпеки. Зараз, в тих країнах, звідки ці люди, немає загроз. У 2015 році в Сирії та Іраку йшли бойові дії, люди рятували своє життя. Зараз ми спостерігаємо загострення ситуації і штучно спровоковану кризу. Автор якої - Путін. Це частина гібридної війни і агресії", - заявив він

Монастирський підкреслив, що мета цієї кризи - не Польща, а весь Європейський союз.

Міністр додав, що сьогодні провів телефонну розмову з польським міністром внутрішніх справ.

Маріуш Камінський підтвердив, що польське суспільство було неоднозначне в оцінці мігрантів - одні категорично проти, Інші просили пропустити цих людей на територію Польщі. Однак глава правоохоронного відомства України закликав українців дотримуватися однієї позиції в цій ситуації.

"Я закликаю всіх громадян бути єдиними - не може в цій ситуації бути різних точок зору. Це війна! Тисячі людей прямують до кордонів ЄС. Переконаний, що наш кордон - це символічний кордон Європи. Наше завдання його захищати", - підкреслив він.

Денис Монастирський також сказав, що нещодавно інспектував потенційно небезпечну ділянку українсько-білоруського кордону.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" гості і експерти обговорюють, що сьогодні загрожує Міхеїлу Саакашвілі, що відбувається на кордоні Білорусі та Євросоюзу та чому завод "Більшовик" продали задешево та із судовими справами.

У студії - Вахтанг Кікабідзе, Денис Монастирський, Олександр Данилюк, Христо Грозєв та інші.

"Свобода слова Савіка Шустера" 12 листопада

Нагадаємо, у попередньому випуску доктор Комаровський відреагував на звинувачення анонімної організації "Бюро розслідувань щодо ковід-шахрайства".



А генерал Шаптала відповів на запитання глядача: чи будуть тепер українські військові масово застосовувати бойову безпілотну систему "Байрактар" у війні з Росією.



А ще прямо у ефірі Верещук поскандалила з Порошенком.



Також у ефірі озвучили результати опитування Liberty Report, яке показало, що українська молодь готова воювати.



Дивіться також, коли закінчиться війна, якою має бути українська армія і з ким треба домовлятися у рубриці "Вони відповідають".