Путін відмовляється обговорювати з Зеленським Донбас: у Кремлі назвали причину
Фото: президент Росії Володимир Путін (GettyImages)
Президент Росії Володимир Путін відмовляється обговорювати з президентом України Володимиром Зеленським Донбас. У Кремлі заявили, що РФ нібито не є стороною конфлікту.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.
За його словами, сторони ніби-то не можуть обговорювати питання "внутрішньоукраїнського конфлікту".
"Росія не є стороною цього конфлікту. Тут нічого не змінилося, ми це неодноразово повторювали на різних рівнях", - заявив Пєсков.
Зазначимо, канцлер Німеччини Ангела Меркель раніше заявила, що РФ є стороною конфлікту на Донбасі.