Зеленський про Путіна: не вистачає часу думати про нього
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський висловив готовність до зустрічі з російським президентом Путіним. Він заявив про бажання більш предметного діалогу, аніж це було під час нормадського формату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського на форумі.
"Не вистачає часу думати про нього, мене більше цікавить, чи можемо ми предметно зустрітися. Більш предметно ніж було на першій зустрічі нормандського формату", - сказав він.
Нагадаємо, президент України під час своєї промови розкритикував форум "Ялтинська європейська стратегія", зазначивши, що не знає, чи є у світу стратегія повернення Ялти з російської окупації.
Додамо, що Зеленський назвав ймовірною повномасштабну війну з Росією.