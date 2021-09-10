Зеленський про Путіна: не вистачає часу думати про нього

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність до зустрічі з російським президентом Путіним. Він заявив про бажання більш предметного діалогу, аніж це було під час нормадського формату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського на форумі.

"Не вистачає часу думати про нього, мене більше цікавить, чи можемо ми предметно зустрітися. Більш предметно ніж було на першій зустрічі нормандського формату", - сказав він.