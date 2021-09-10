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Зеленський про Путіна: не вистачає часу думати про нього

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П'ятниця 10 вересня 2021 10:23
Зеленський про Путіна: не вистачає часу думати про нього Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність до зустрічі з російським президентом Путіним. Він заявив про бажання більш предметного діалогу, аніж це було під час нормадського формату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського на форумі.

"Не вистачає часу думати про нього, мене більше цікавить, чи можемо ми предметно зустрітися. Більш предметно ніж було на першій зустрічі нормандського формату", - сказав він.

Нагадаємо, президент України під час своєї промови розкритикував форум "Ялтинська європейська стратегія", зазначивши, що не знає, чи є у світу стратегія повернення Ялти з російської окупації.

Додамо, що Зеленський назвав ймовірною повномасштабну війну з Росією.

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