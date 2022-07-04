Путін відмовився вітати Байдена з Днем незалежності

Президент Росії Володимир Путін не вітатиме свого американського колегу Джо Байдена з Днем незалежності США. У Кремлі заявили, що це пов'язано з "кульмінацією недружньої політики Вашингтона".

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інтерфакс ".

"Цього року не буде відправлятися вітальна телеграма. Це пов'язано з тим, що цей рік став кульмінацією недружньої політики щодо нашої країни з боку Сполучених Штатів. Тому в цих умовах навряд чи можна вважати за доцільне спрямування такого вітального послання", - заявив представник Кремля.

У той же час президент України Володимир Зеленський в Twitter привітав весь американський народ і президента Байдена зі святом.

"З Днем незалежності американський народе і Джо Байден! Бажаю дружньому народу США миру і благополуччя. Я ціную лідерську допомогу Сполучених Штатів у справі захисту Україною спільних цінностей - свободи, демократії та незалежності", - написав український президент.