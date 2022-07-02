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Новий пакет допомоги від США суттєво посилить ППО України, - Зеленський

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Київ, Субота 02 липня 2022 00:48
Новий пакет допомоги від США суттєво посилить ППО України, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Україна отримає від США нові передові зенітно-ракетні комплекси NASAMS, які суттєво посилять українську ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

Він подякував президенту США Джо Байдену за оголошення про новий пакет військової допомоги Україні.

"Я особливо вдячний сьогодні США і особисто Байдену за оголошений саме сьогодні новий пакет підтримки для України, що включає дуже потужні системи NASAMS – зенітний ракетний комплекс, який істотно посилить нашу протиповітряну оборону. Ми багато працювали для такого постачання".

Президент зазначив, що Україна домовляється і про іншу нову зброю від партнерів і робить все, щоб зламати перевагу окупантів.

Нагадавши, 1 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 820 млн доларів. Він включає дві системи протиповітряної оборони NASAMS і снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Зазначимо, президент США Джо Байден обіцяв надати Україні нове озброєння після саміту НАТО в Мадриді.

Нагадаємо, системи ППО NASAMS здатні вражати повітряні цілі на середніх і далеких відстанях. Детальніше в матеріалі "NASAMS для України: які комплекси для ЗСУ поставлять США і що про них потрібно знати".

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки
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