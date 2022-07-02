Новий пакет допомоги від США суттєво посилить ППО України, - Зеленський
Україна отримає від США нові передові зенітно-ракетні комплекси NASAMS, які суттєво посилять українську ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.
Він подякував президенту США Джо Байдену за оголошення про новий пакет військової допомоги Україні.
"Я особливо вдячний сьогодні США і особисто Байдену за оголошений саме сьогодні новий пакет підтримки для України, що включає дуже потужні системи NASAMS – зенітний ракетний комплекс, який істотно посилить нашу протиповітряну оборону. Ми багато працювали для такого постачання".
Президент зазначив, що Україна домовляється і про іншу нову зброю від партнерів і робить все, щоб зламати перевагу окупантів.
Нагадавши, 1 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 820 млн доларів. Він включає дві системи протиповітряної оборони NASAMS і снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS.
Зазначимо, президент США Джо Байден обіцяв надати Україні нове озброєння після саміту НАТО в Мадриді.
Нагадаємо, системи ППО NASAMS здатні вражати повітряні цілі на середніх і далеких відстанях. Детальніше в матеріалі "NASAMS для України: які комплекси для ЗСУ поставлять США і що про них потрібно знати".
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