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Путин отказался поздравлять Байдена с Днем независимости

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Москва, Понедельник 04 июля 2022 13:48
Путин отказался поздравлять Байдена с Днем независимости Фото: Путин не будет поздравлять Байдена с Днем независимости США (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент России Владимир Путин не будет поздравлять своего американского коллегу Джо Байдена с Днем независимости США. В Кремле заявили, что это связано с "кульминацией недружественной политики Вашингтона".

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"В этом году не будет отправляться поздравительная телеграмма. Это связано с тем, что этот год стал кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны Соединенных Штатов. Поэтому в этих условиях вряд ли можно считать целесообразным направление такого поздравительного послания", - заявил представитель Кремля.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в Twitter поздравил весь американский народ и президента Байдена с праздником.

"С Днем независимости американский народ и Джо Байден! Желаю дружественному народу США мира и благополучия. Я ценю лидерскую помощь Соединенных Штатов в деле защиты Украиной общих ценностей - свободы, демократии и независимости", - написал украинский президент.

Как известно, после полномасштабного вторжения России в Украину американское правительство ввело ряд санкций против Москвы. В частности, 28 июня США запретили импорт российского золота.

Также отметим, что Вашингтон активно помогает Киеву с оружием, которое направлено на сдерживание российской агрессии.

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