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У США розповіли, як змінять правила дебатів Трампа та Байдена

Вівторок 20 жовтня 2020 11:08
У США розповіли, як змінять правила дебатів Трампа та Байдена
Фото: Дональд Трамп і Джо Байден (колаж РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Комісія з президентських дебатів США оголосила про зміни до правил їх проведення. У штабі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа незадоволені новими правилами та назвали їх "упередженими".

Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомляється, за новими правилами кандидатові, який не говорить під час дебатів, вимикатимуть мікрофон - щоб він не міг перебивати опонента. У Трампа та у кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на наступній зустрічі буде по 2 хвилини часу, протягом якого вони зможуть говорити безперешкодно.

Після цього відбудеться перехід безпосередньо до дебатів з обміном репліками.

Зазначається, що наступні дебати Трампа і Байдена очікуються у четвер, 22 жовтня. Вони триватимуть 90 хвилин та будуть розділені на блоки по 15 хвилин.

Керівник кампанії Трампа Білл Степіен заявив, що президент вийде на дебати з Джо Байденом, попри те, що комісія змінила правила.

Нагадаємо, раніше комісія з президентських дебатів Сполучених Штатів вирішила скасувати другий раунд теледебатів Трампа і Байдена

Також РБК-Україна повідомляло, що у Сполучених Штатах на майбутніх виборах достроково проголосували понад 28 млн осіб. Загальні вибори в США відбудуться 3 листопада.

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