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Трамп звинуватив Байдена в отриманні грошей від Росії

США, П'ятниця 23 жовтня 2020 06:25
Трамп звинуватив Байдена в отриманні грошей від Росії
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)
Автор: РБК-Україна

Президент США Дональд Трамп заявив, що ніколи не отримував ніяких грошей від Росії чи Китаю. Він також заявив, що кандидат на пост президента США від Демократичної партії Джо Байден отримав від РФ 3,5 млн доларів і має пояснити їхнє походження.

Про це він заявив під час дебатів, які транслює канал CNN.

"Я не отримував гроші з Китаю, ти - так. Я не отримував від України, ти - так. Я не отримував з Росії, ти - так", - сказав Трамп ", - сказав Трамп.

Він заявив, що син Байдена отримав від дружини колишнього мера Москви, російської підприємниці Олени Батуріної 3,5 млн доларів.

"Кошти надійшли через Путіна, тому що він був дружний з колишнім мером Москви. Коли-небудь доведеться пояснити, чому отримані 3,5 млн доларів. Ти повинен прояснити це перед американцями. Можливо, зробити це прямо зараз", - сказав Трамп.

У свою чергу Байден заявив, що ніколи не отримував грошові виплати з-за кордону.

"Я в своєму житті жодного разу не отримав ні пенні від будь-якого іноземного джерела. Я опублікував свої податкові декларації за всі 22 роки. Ви – жодної", - сказав Байден.

Він також відповів контраргументом на закид Трампа у тому, ніби Хантер мав величезні заробітки в Китаї.

"Єдиний, хто робив гроші на Китаї - цей хлопець", - указав Байден на Трампа.

При цьому він підкреслив, що Трамп виплатив значну суму як податки в Китаї.

"Ми дізналися, що цей президент виплатив в Китаї податків на суму в 50 разів більше, (ніж в США, - ред.), Що у нього є секретний банківський рахунок в Китаї, що він веде бізнес в Китаї. І ця людина говорить про тому, що це я отримую гроші?" - сказав Байден.

ВІн також зазначив, що в роботі його сина Хантера в українській компанії Burisma, "не було нічого неетичного".

Нагадаємо, комісія з президентських дебатів США оголосила про зміни до правил їх проведення.

Раніше комісія з президентських дебатів Сполучених Штатів вирішила скасувати другий раунд теледебатів Трампа і Байдена.

Зазначимо, що президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів - колишній віце-президент США Джо Байден.

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Новини України В світі Джозеф БайденДональд ТрампВибори в США

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