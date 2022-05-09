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Путін не залишає нам іншого вибору: Шольц про поставки озброєння Україні

Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина й надалі підтримуватиме нашу країну під час російської агресії. Президент Російської Федерації Володимир Путін не залишив іншого вибору.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Шольца під час виступу на конгресі Асоціації німецьких профспілок.

"Володимир Путін не залишає нам іншого вибору", - сказав Шольц.

За словами канцлера, Німеччина й надалі допомагатиме Україні у боротьбі з Російською Федерацією.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Шольца, Україна переможе у війні проти Росії, як свобода та безпека здобули перемогу над насильством під час Другої світової війни.

Тим часом Німеччина планує передати нашій країні сім самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, які будуть додатком до п'яти, які пообіцяли Нідерланди. Також уряд країни може направити до України радарну систему Cobra, яка дозволить підвищити точність стрільби вищезгаданих гаубиць.

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