Німеччина поставить Україні сім самохідних гаубиць
Німеччина поставить Україні сім самохідних гаубиць. Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що це будуть додаткові поставки до п'яти, які пообіцяли Нідерланди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Навчання українських військовослужбовців володінню артилерійським озброєнням може початися наступного тижня в Німеччині, повідомила вона журналістам у словацькому місті Сліач, де сьогодні мала зустрітися зі своїм голландським колегою.
Як повідомляло РБК-Україна уряд Німеччини планує передати Україні радарну систему Cobra. Це дозволить підвищити точність стрільби самохідної гаубиці Panzerhaubitze 2000.
Україна спочатку просила поставити 40 систем Cobra. У Німеччині ж є 19 систем, що дозволило б виділити нашій країні від 3 до 5 одиниць техніки. Експерти військової галузі оцінюють вартість системи в 50 млн євро.
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