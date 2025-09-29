Путин объявил рекордный осенний призыв на военную службу

Планируется призвать в армию РФ 135 тысяч человек, а это больше, чем любой другой осенний призыв на срочную службу с 2016 года, когда в войска призвали 152 тысячи человек.

Документ также предусматривает увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы которых на призыв закончился.

В документе также указано, что федеральные органы власти и ведомства должны обеспечить выполнение закона в отношении граждан, подлежащих призыву.

Дума внесла изменения в мобилизацию россиян

24 сентября депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который предусматривает проведение мероприятий, связанных с призывом на военную службу, в течение всего календарного года.

"Согласно законопроекту, с 1 января 2026 г. призыв граждан на военную службу будет осуществляться не дважды в год, как сейчас, а постоянно - с 1 января по 31 декабря.

При этом отправка призывников к местам прохождения службы, как и раньше, будет проводиться в два периода: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, на основании указов российского диктатора.