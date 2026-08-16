Путин ожидает полного контроля над Донбассом и уже выставил дедлайн, - NYT

"Путин заявил, что Россия должна как минимум получить полный контроль над Донбассом на востоке Украины. Если россияне не смогут сделать это до осени 2027 года, говорят чиновники и аналитики, переговоры будут более вероятными. А ключевые решения должны быть приняты заранее", - говорится в материале.

Издание также сообщило об ожиданиях западных чиновников и аналитиков - РФ обострит войну зимой. Путин будет нацелен на гражданскую инфраструктуру Украины, пользуясь нехваткой у Киева ракет ПВО.

Кроме того, ожидается мобилизация в РФ, которую должны объявить там после парламентских выборов, запланированных на середину сентября.

"Некоторые даже опасаются, что Путин, чувствуя себя загнанным в угол, может попытаться эскалировать войну и испытать солидарность НАТО, выходя за рамки гибридных атак в Европе", - добавили в NYT.

Ожидание Европы по поводу войны

В материале также говорится, что европейские союзники все же надеются на США в смысле давления на Россию, чтобы Путин сел за стол переговоров с Украиной.

При этом урегулирование в Украине и отношения с РФ слишком важны для Европы, чтобы передавать этот вопрос администрации президента США на неопределенный срок, которая является все еще непредсказуемой.

"Они хотят убедиться, что Вашингтон и Москва не заключат никакого соглашения без их участия", – добавили в NYT.