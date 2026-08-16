Июль стал одним из самых кровавых месяцев для России с начала войны против Украины. Российские войска понесли потрясающие потери на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Post .

В июле Россия потеряла на поле боя 42 860 человек, включая убитых и раненых. Это самый высокий показатель с января 2025 года и четвертый самый кровавый месяц с начала войны в 2022 году.

По оценкам экспертов, общее количество российских потерь приближается к 1,5 миллионам, а набор новобранцев становится все большей проблемой для российского диктатора Владимира Путина. При этом в случае нехватки солдат он может быть вынужден в скором времени начать мирные переговоры.

Издание отмечает, что в последние месяцы Путин настолько отчаялся, что ему пришлось заманивать своих соотечественников на войну фальшивыми обещаниями "спокойной службы" или вербовать африканцев по аналогичным мошенническим схемам.

Тем временем ВСУ освободили около 780 кв.км на южном фронте, отвоевав 26 населенных пунктов вдоль линии фронта и вернув их под полный контроль Украины.

Украинские защитники оттеснили российские войска более чем на 11 км на южном фронте, недалеко от пересечения Днепровской, Донецкой и Запорожской областей и эти небольшие атаки постепенно подрывают российский контроль.