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Путін очікує повного контролю над Донбасом і вже виставив дедлайн,- NYT

23:55 16.08.2026 Нд
2 хв
Партнери України та аналітики очікують ескалації війни в Україні
aimg Юлія Маловічко
Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Глава Кремля Володимир Путін очікує повністю захопити Донбас до осені наступного року. В іншому разі переговори будуть більш імовірними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела The New York Times.

"Путін заявив, що Росія повинна щонайменше отримати повний контроль над Донбасом на сході України. Якщо росіяни не зможуть зробити це до осені 2027 року, кажуть чиновники та аналітики, переговори будуть більш імовірними. А ключові рішення мають бути прийняті заздалегідь", - йдеться у матеріалі.

Видання також повідомило про очікування західних чиновників та аналітиків, які говорять - РФ ескалує війну взимку. Путін буде націлений на цивільну інфраструктуру України, користуючись нестачею у Києва ракет ППО.

Окрім цього, очікується мобілізація в РФ, яку мають оголосити там після парламентських виборів, запланованих на середину вересня.

"Дехто навіть побоюється, що Путін, відчуваючи себе загнаним у кут, може спробувати ескалувати війну та випробувати солідарність НАТО, виходячи за рамки гібридних атак у Європі", - додали в NYT.

Очікування Європи щодо війни

У матеріалі також йдеться, що європейські союзники все ж сподіваються на США в сенсі тиску на Росію, щоб Путін сів за стіл переговорів з Україною.

При цьому врегулювання в Україні та відносини з РФ є надто важливими для Європи, щоб передавати це питання адміністрації президента США на невизначений термін, яка є щодалі непередбачуваною.

"Вони хочуть переконатися, що Вашингтон і Москва не укладуть жодної угоди без їхньої участі", - додали в NYT.

Актуальне про війну

Як відомо, наразі Росія продовжує нарощувати ракетні та дронові атаки по Україні. Водночас українські сили посилюють удари по військових об'єктах і логістиці противника в його тилу.

При цьому війська агресора у липні зазнали одних із найбільших втрат від початку повномасштабної війни.

Щодо переговорів, поки РФ та Україна сподіваються на зусилля посередників, особливо у вигляді США, котрі зосередили свою увагу на війну в Ірані. При цьому в МЗС України нещодавно повідомили - Київ зацікавлений продовжувати переговори з Росією, якщо на них буде предметна розмова про припинення вогню.

Кремль своєю чергою поки демонструє повне небажання йти на компроміси, висуваючи Україні вимоги поступитись значною частиною територій.

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ДонбасВійна в Україні